В Татарстане при пожаре на ферме спасли 130 коров и телят

Сегодня в Татарстане загорелась ферма. Спасено 130 голов крупного рогатого скота и телят.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, пожар произошел на животноводческой ферме для крупного рогатого скота в деревне Васильева Бужа. Первыми к месту прибыли добровольная пожарная команда (ДПК) «Арский элеватор» и ДПК «Арскнефтепродукт». Затем из райцентра прибыли пожарные расчеты ПСЧ-107 Федеральной противопожарной службы.

Работники фермы успели эвакуировать 130 голов крупного рогатого скота и телят. Огонь мог перекинуться на соседнюю ферму, пожарные смогли ее отстоять. Пострадавших нет, выясняется причина возгорания.



Ранее в Татарстане при пожаре на ферме в Кукморском районе спасли двести коров.

