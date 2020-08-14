В Татарстане при пожаре на ферме спасли двести коров

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане при пожаре на ферме спасли 200 коров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в Кукморском районе в селе Урясьбаш вчера вечером. Загорелось одноэтажное здание фермы для содержания 200 голов крупнорогатого скота. Горела крыша молочного блока, огонь мог перекинуться на крышу коровника. Работники фермы смогли вывести скот в открытый загон.

На месте пожара работали сотрудники МЧС, приехали добровольцы ДПК «Нижняя Русь», а также был организован подвоз воды на тракторе от пруда, расположенного на расстоянии 700 м от места пожара.

В половине восьмого вечера пожар был потушен. В результате огонь повредил 120 кв. м кровли здания. Предварительная причина — перекал печи, используемой для подогрева воды. Ущерб от огня составил около 40 тысяч рублей.



Ранее крупный пожар произошел в челнинском поселке Рябинушка.

