В Казани перенесли форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» на весну 2021 года

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» в Казани пройдет 25—28 марта следующего года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Решение продиктовано в первую очередь беспокойством за здоровье всех участников форума-фестиваля», — говорится в пресс-релизе.

В мероприятии должны были принять участие более 250 человек. В программу фестиваля вошли семь спектаклей и пять перформансов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Онлайн-питчинг проектов в рамках грантового конкурса «Продолжение следует» организаторы решили провести в ранее установленные сроки — в ноябре текущего года.

Напомним, что форум-фестиваль планировалось провести с 26 по 29 ноября в Национальной библиотеке Татарстана и на театральной площадке MOÑ.

