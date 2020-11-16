Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Полицейские отчитались о снижении подростковой преступности в Казани

12:31, 16.11.2020
Полицейские отчитались о снижении подростковой преступности в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В Казани полицейские не фиксируют массовых проявлений групповой преступности среди несовершеннолетних, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии города заместитель начальника полиции Управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

Профилактика преступности у подростков находится на особом контроле у правоохранительных органов. Основной упор — на выявление неблагополучных семей и несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению.

Фото: realnoevremya.ru

Число несовершеннолетних преступников, привлеченных к уголовной ответственности, также снизилось. На особом контроле находится и движение, объявленное в России экстремистским — АУЕ. Полицейские проводят рейды по местам сбора молодежи, отслеживают информацию в социальных сетях и выявляют подростков, которые входят в группы, пропагандирующие криминальную субкультуру.

В конце августа исследование показало, что Татарстан занял третье место среди регионов европейской части России, жители которых больше всего интересуются движением АУЕ.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем