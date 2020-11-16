Финалисту шоу «Ты супер!» из Татарстана власти подарили домашнюю студию звукозаписи

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Финалисту вокального шоу «Ты супер!», 15-летнему Даниле Новикову из Мензелинска, власти Татарстана подарили домашнюю музыкальную студию.

«Ты же очень хотел какой-то навороченный звуковой пульт? Домашнюю музыкальную студию, да? У меня есть важное сообщение от правительства Республики Татарстан. Ты едешь домой, а студия уже ждет тебя там», — сообщил ведущий международного вокального шоу «Ты супер!» Вадим Такменев во время финала.

В финале Новиков исполнил песню «В краю магнолий». Татарстанец не смог занять призовое место.

Победителями четвертого сезона стали Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак из Тывы. Первая за победу получит квартиру, второй — музыкальную студию. На финал приехал глава республики Тыва Шолбан Кара-оол.