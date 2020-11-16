Страховой Дом ВСК вошел в число лучших страховых компаний
Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года 2020» в номинации «Страховая компания», войдя в число лучших российских предприятий и получив наивысшие оценки и признание российского делового сообщества.
Ежегодная национальная премия «Компания года» — не только важное событие в деловой жизни страны, но и общественная акция, подводящая итоги года. Она ставит в пример лучшие компании, которые способствуют формированию позитивного имиджа России и российского бизнеса, сочетают в себе высокую рентабельность, устойчивое положение на рынке и развитие.
Экспертный совет отметил высокие показатели деятельности и уровень работы Страхового Дома ВСК. В 2020 году компания добилась особенных успехов в дистанционном урегулировании страховых событий.
Получая премию «Компания года» от лица Страхового Дома ВСК, генеральный директор Александр Тарновский подчеркнул заслуги всей команды и отметил:
«Драйвером роста компании в этом году стало добровольное медицинское страхование и сервисы для здорового образа жизни, ставшие популярными и получившие хороший отклик от клиентов компании. Также одна из точек роста — это сервис дистанционного урегулирования ВСК. В апреле этого года мы успешно реализовали в нашем мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по каско. Теперь клиент может онлайн оформить полис и урегулировать страховой случай за считанные минуты. Мы стремимся комплексно подходить к формированию удобного предложения для клиента и постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы. Непрерывная работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий, цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов — вот признак компании номер один и один из важнейших пунктов нашей стратегии развития ВСК».
Премия также отметила успехи персон, внесших особый вклад в развитие отраслей и создающих имидж российского бизнеса. Награду «Персона года» получила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина за внедрение цифровых технологий в страховой отрасли. Победитель поблагодарила за признание и отметила заслуги своей команды в получении премии.
«Чтобы добиться успеха в любой отрасли нужно в первую очередь правильно выбрать будущую профессию. А когда человек оканчивает университет, самое главное — это его ценности и, наверняка, удача, позволяющая найти компанию, которая будет его ценностям соответствовать, — сказала Ольга Сорокина. — Страхование — это в первую очередь помощь людям. Кроме того, страхование — это масштабный взгляд на экономику в целом, это единственная отрасль в нашей стране, да и, пожалуй, во всем мире, через которую ты можешь узнать все отрасли экономики. Страхуя риски предприятий, ты погружаешься в бизнес и проблематику различных компаний: будь то агрохолдинг, промышленное предприятие или любая коммерческая структура.
Победитель пояснила, что одно из главных направлений ее деятельности в страховании — цифровая трансформация.
— В финансовой сфере будущее за внедрением современных технологий и искусственным интеллектом, — убеждена Ольга Сорокина. — Сейчас крупнейшие компании активно строят экосистемы, формируя новую ценность. Это огромный шаг вперед на пути к клиенту. Также, конечно, пальму первенства в развитии финансового рынка берут дистанционные сервисы. И я рада, что Страховой Дом ВСК в лидерах на этом пути.
«Компания года 2020» — это уже четвертая премия Страхового Дома ВСК, компания была удостоена бизнес-премий также в 2013, 2015 и 2018 годах.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
Национальная премия «Компания года» вручается с 1999 года, она отмечает успехи владельцев бизнеса, инвесторов, предпринимателей, менеджеров. Лауреатами премии становятся лучшие компании и самые яркие на рынке проекты. Методика определения лауреатов разделена на два этапа. Список номинантов формируется на основании данных партнеров премии — рейтингового агентства «Эксперт РА» и аналитической системы «Медиалогия» в формате рэнкингов, а также выбором редакции новостного портала Anews. Однако заявки на участие в премии могут подать и компании, не входящие ни в какие рэнкинги. Второй этап — заседание экспертного совета, в состав которого входят общественные и политические деятели и бизнесмены. По итогам заседания экспертного совета и определяется окончательный список лауреатов.
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