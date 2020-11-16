Хуснуллин возглавил новый комитет при наблюдательном совете ВЭБ.РФ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (на фото - Марат Хуснуллин)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возглавил новый комитет по городской экономике и строительству при наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Основные задачи комитета — рассмотрение вопросов, связанных со стратегией работы по направлению развития городской экономики.

Кроме того, новый инвестиционный комитет возглавил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он будет давать заключения и рекомендации для наблюдательного совета и правления ВЭБ.РФ по вопросам инвестиционной, внешнеэкономической деятельности.

Максим Решетников. Фото: kremlin.ru

Набережные Челны вошли в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию.