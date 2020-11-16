Хуснуллин возглавил новый комитет при наблюдательном совете ВЭБ.РФ
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возглавил новый комитет по городской экономике и строительству при наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Основные задачи комитета — рассмотрение вопросов, связанных со стратегией работы по направлению развития городской экономики.
Кроме того, новый инвестиционный комитет возглавил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он будет давать заключения и рекомендации для наблюдательного совета и правления ВЭБ.РФ по вопросам инвестиционной, внешнеэкономической деятельности.
Набережные Челны вошли в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию.Общество Татарстан
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