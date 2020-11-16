В Казани обнаружили 45 фактов нарушения ограничений работы заведений ночью

За две недели полиция Казани выявила 45 фактов нарушения ограничений работы заведений в ночное время. Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего с начала пандемии коронавируса к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм привлекли более 900 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Полицейские продолжают проводить регулярные рейды по соблюдению масочного режима в местах массового нахождения граждан, проверки торговых центров, общественного транспорта и такси. Рейды носят профилактический характер, поэтому каждого четвертого только предупреждают, а не штрафуют.

Напомним, со вчерашнего дня в Татарстане заведениям общепита официально разрешили работать до полуночи. Ранее они функционировали до 23.00.