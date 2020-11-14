В Татарстане с завтрашнего дня заведениям общепита официально разрешили работать до 00:00
В Татарстане заведениям общепита официально разрешили работать до полуночи. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу с завтрашнего дня, 15 ноября.
В четверг рестораторы Татарстана на встрече в Минэкономики РТ предложили сократить время запрета работы общепита на час — с 24.00 до 6.00. По их мнению, это повлечет за собой положительный экономический эффект для баров, которые генерируют основную выручку заведения до полуночи. На сегодняшнем утреннем совещании эту инициативу поддержал президент республики Рустам Минниханов.
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