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В России внедрят противосонные браслеты для водителей общественного транспорта

09:45, 16.11.2020
В России внедрят противосонные браслеты для водителей общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В Минтрансе РФ планируют контролировать состояние водителей автобусов с помощью специальных браслетов для предупреждения сна за рулем. Это может затронуть и таксистов.

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест», — цитируют «Ведомости» пресс-службу Минтранса.

Разработать национальный стандарт планируется к июню 2021 года. Сейчас он находится в завершающей фазе. Известно, что прототипы новых приборов для борьбы со сном водителей на данный момент проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Использовать водители будут браслеты, получившие положительное заключение отраслевого союза «Нейронет», созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ).

Согласно исследованию автомобильного портала «Дром», каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем (57%). В целом по России в этом признался 51% опрошенных.

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