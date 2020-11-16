В России внедрят противосонные браслеты для водителей общественного транспорта

В Минтрансе РФ планируют контролировать состояние водителей автобусов с помощью специальных браслетов для предупреждения сна за рулем. Это может затронуть и таксистов.

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест», — цитируют «Ведомости» пресс-службу Минтранса.

Разработать национальный стандарт планируется к июню 2021 года. Сейчас он находится в завершающей фазе. Известно, что прототипы новых приборов для борьбы со сном водителей на данный момент проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Использовать водители будут браслеты, получившие положительное заключение отраслевого союза «Нейронет», созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ).



Согласно исследованию автомобильного портала «Дром», каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем (57%). В целом по России в этом признался 51% опрошенных.

