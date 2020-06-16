Каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем
Каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем (57%). В целом по России в этом признался 51% опрошенных. Об этом сообщает автомобильный портал «Дром», который провел опрос среди автолюбителей «Вы когда-нибудь засыпали за рулем?».
По результатам опроса, для 3% татарстанцев сон за рулем плохо кончился, у 54% респондентов обошлось без неприятных последствий.
Никогда не засыпало за рулем 43% автовладельцев Татарстана.
В августе прошлого года челнинец пострадал в ДТП с автобусом, водитель которого уснул за рулем.
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