Каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем

Каждый второй водитель Татарстана засыпал за рулем (57%). В целом по России в этом признался 51% опрошенных. Об этом сообщает автомобильный портал «Дром», который провел опрос среди автолюбителей «Вы когда-нибудь засыпали за рулем?».

По результатам опроса, для 3% татарстанцев сон за рулем плохо кончился, у 54% респондентов обошлось без неприятных последствий.

Никогда не засыпало за рулем 43% автовладельцев Татарстана.

В августе прошлого года челнинец пострадал в ДТП с автобусом, водитель которого уснул за рулем.

