В правительстве предложили поднять зарплаты следователям и прокурорам на 5,7%

Правительство России предложило поднять зарплаты работникам Следкома и прокуратуры на 5,7%, начиная со следующего года. Такой подъем зарплаты — в 1,5 раза больше уровня инфляции (3,8%). Это означает, что на повышении зарплат других ведомств хотят сэкономить, сообщают «Известия».



В планах на следующие два года — пропуск индексации зарплат сотрудников СК, прокуратуры, работников Госдумы, Совфеда, администрации президента и аппарата правительства, министерств, ведомств и образовательных федеральных учреждений. Это необходимо для балансировки бюджета. Оптимизация трат будет достигаться и через снижение гособоронзаказа на 5% и на 10% тех статей бюджета, которые не относятся к соцобязательствам.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что личные доходы татарстанских прокуроров за год выросли на 27%.