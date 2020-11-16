Сборная России уступила Турции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу в гостях уступила Турции (2:3) в матче группового раунда Лиги наций.

Россияне первыми открыли счет, когда Черышев замкнул передачу Кузяева. В середине первого тайма за фол последней надежды был удален защитник России Семенов. После этого турецкая сборная сравняла, а незадолго до перерыва вышла вперед в счете.

Во втором тайме турки забили с сомнительного пенальти. Кузяев сократил отставание, но на большее россиян не хватило.

Несмотря на поражение, сборная России осталась на первом месте группы, благодаря ничьей между Венгрией и Сербией.