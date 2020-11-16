В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, третий автомобиль улетел в кювет

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, третий автомобиль улетел в кювет. Пострадали два человека.

ДТП произошло в Зеленодольском районе. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и иномарка. Третий автомобиль, уходя от столкновения, оказался в кювете.

В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады Гранты», передает «Татар-информ».

Ранее два ребенка пострадали в лобовом столкновении в Татарстане.

