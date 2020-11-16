В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, третий автомобиль улетел в кювет
В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, третий автомобиль улетел в кювет. Пострадали два человека.
ДТП произошло в Зеленодольском районе. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и иномарка. Третий автомобиль, уходя от столкновения, оказался в кювете.
В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады Гранты», передает «Татар-информ».
Ранее два ребенка пострадали в лобовом столкновении в Татарстане.
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