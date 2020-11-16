Врач назвал скрытые угрозы коронавируса
Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирус.
Инфекция негативно воздействует на поджелудочную железу, в связи с чем у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета.
Другая скрытая угроза COVID-19 — ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.
— Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа, — рассказала она в беседе с kp.ru.
— Однако это не значит, что истощенные люди легче переносят ковид. Закономерность здесь схожая: как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела.
Кроме того, COVID-19 активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. А стресс у больного коронавирусом приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.
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