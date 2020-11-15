Казанский «Синтез» обыграл румынский «Орадея» в матче квалификационного турнира Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли румынский «Орадя» в матче квалификационного турнира Лиги чемпионов со счетом 13:8. Встрече проходила в Будапеште в воскресенье.

— В силу разных причин старт в Лиге Чемпионов получился неудовлетворительным. Во-первых , мы не смогли привезти оптимальный состав, в частности из-за травмы остался дома Николай Лазарев. Из-того, что почти все игроки пропустили из-за карантина по 14 дней , это сказалось на нашей физической форме, — рассказал главный тренер Синтеза Марат Закиров.