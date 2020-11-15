В Минске на акции памяти погибшего протестующего начались задержания
В Минске и в других городах Белоруссии проходят акции в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко. Против демонстрантов применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Силовики начали задерживать участников марша, применяя резиновые дубинки. В акции участвуют несколько тысяч человек, однако многие разбегаются из-за задержаний, пишет портал Tut.by.
В четверг, 12 ноября, в минской больнице скорой помощи умер Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска, известном как «Площадь перемен».
Ранее Евросоюз сообщил о планах ввести новые санкции против Белоруссии из-за гибели минчанина.ОбществоВласть
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