Фишман-Бекмамбетова предложила ввести в Татарстане список людей, формирующих сектор креативных индустрий
Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила ввести в Татарстане список людей, формирующих сектор креативных индустрий по примеру списка 100 Most Creative Russians.
«Думаю пора бы и нам сделать такой рейтинг для Республики Татарстан! Я запрошу методологию у наших коллег», — поделилась Фишман-Бекмамбетова в Инстаграм.
Она рассказала, что для нее оценка стала для нее приятной неожиданностью, ведь последние пять лет она работает в сфере государственного управления.
Напомним, что помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова попала в список 100 Most Creative Russians. В нем представлены россияне, формирующие сектор креативных индустрий в стране. Фишман-Бекмамбетова является единственным представителем Казани в этом перечне. Она внесена в него по категории «Архитектура».
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