Фишман-Бекмамбетова предложила ввести в Татарстане список людей, формирующих сектор креативных индустрий

Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила ввести в Татарстане список людей, формирующих сектор креативных индустрий по примеру списка 100 Most Creative Russians.

«Думаю пора бы и нам сделать такой рейтинг для Республики Татарстан! Я запрошу методологию у наших коллег», — поделилась Фишман-Бекмамбетова в Инстаграм.



Она рассказала, что для нее оценка стала для нее приятной неожиданностью, ведь последние пять лет она работает в сфере государственного управления.



Напомним, что помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова попала в список 100 Most Creative Russians. В нем представлены россияне, формирующие сектор креативных индустрий в стране. Фишман-Бекмамбетова является единственным представителем Казани в этом перечне. Она внесена в него по категории «Архитектура».

