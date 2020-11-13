Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в 100 Most Creative Russians

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова попала в список 100 Most Creative Russians. В нем представлены россияне, формирующие сектор креативных индустрий в стране.

Фишман-Бекмамбетова является единственным представителем Казани в этом перечне. Она внесена в него по категории «Архитектура».

«В должности внештатного помощника Президента Республики Татарстан Наталия Фишман за 5 лет изменила облик Казани, а также многих городов и поселков Татарстана», — говорится на сайте проекта.

Стоит также отметить, что в списке сотни самых креативных россиян есть и Тимур Бекмамбетов, правда он представляет Москву.

В 100 Most Creative Russians попали режиссеры Александр Сокуров и Константин Богомолов, Иван Дорн, Хаски и Оксимирон, художники Покрас Лампас и Владимир Дубосарский.