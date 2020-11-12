Рестораторы Татарстана предложили сократить время запрета работы общепита на час

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов архивное фото

Рестораторы Татарстана предложили сократить время запрета работы общепита на час — с 24:00 до 6:00. Инициатива прозвучала во время онлайн-встречи, посвященной поддержке ресторанного бизнеса, в Минэкономики РТ.

Сейчас, согласно рекомендациям Роспотребнадзора по РТ, рестораны, бары и другие заведения общепита не работают с 23:00 до 6:00. Представители отрасли выступили с предложением сократить время запрета — с 24:00 до 6:00. По их мнению, это повлечет за собой положительный экономический эффект для баров, которые генерируют основную выручку заведения до полуночи.

Фото: mert.tatarstan.ru

В Роспотребнадзоре по Татарстану обещали рассмотреть такую возможность, опираясь на опыт соседних регионов и эпидемиологическую обстановку в республике, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Онлайн-совещание прошло с участием министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, представителей Роспотребнадзора по РТ, бизнес-омбудсмена, министерства земельных и имущественных отношений РТ, Торгово-промышленной палаты и Управления ФНС по РТ.

В понедельник представители ресторанной отрасли Татарстана направили письмо правительству республики с просьбой ввести механизм QR-кодов, который уже реализован этой осенью в Москве.

