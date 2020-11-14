Канадская полиция: никаких угроз в районе офиса Ubisoft не обнаружено

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В Монреале полиция не обнаружила каких-либо угроз в офисе Ubisoft. Захват заложников пока не подтвердился.

Канадские полицейские сообщают, что эвакуация людей из здания продолжается.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Правоохранители также ищут и тех, кто позвонил дежурным и сообщил о захвате.

Напомним, в пятницу вечером СМИ сообщили о полицейской операции по освобождению заложников. Стало известно о возможном захвате около 10 человек в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.