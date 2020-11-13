Новости общества

22:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане экологи озабочены угрозой выброшенных медицинских масок — видео

20:58, 13.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане экологи озабочены угрозой выброшенных медицинских масок — видео
Фото: скриншот

В Татарстане экологи озабочены огромным количеством выбрасываемых медицинских масок. В республике пока не зафиксировано случаев смерти животных, запутавшихся в средствах защиты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Они, конечно, отрицательно сказываются на экологическом состоянии водоемов. Потому что все эти предметы, они не разлагаются», — рассказал начальник управления Госкомитета по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Экологи советуют перед тем как выбросить одноразовую маску оторвать или отрезать ее лямки, затем завернуть маску в пакет и плотно его завязать.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также