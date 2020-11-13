В Татарстане экологи озабочены угрозой выброшенных медицинских масок — видео

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В Татарстане экологи озабочены огромным количеством выбрасываемых медицинских масок. В республике пока не зафиксировано случаев смерти животных, запутавшихся в средствах защиты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Они, конечно, отрицательно сказываются на экологическом состоянии водоемов. Потому что все эти предметы, они не разлагаются», — рассказал начальник управления Госкомитета по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Экологи советуют перед тем как выбросить одноразовую маску оторвать или отрезать ее лямки, затем завернуть маску в пакет и плотно его завязать.