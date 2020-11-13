МГУ имени Ломоносова переходит на удаленку
МГУ им. Ломоносова переходит на формат дистанционного обучения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректора.
В документе сказано, что учебный процесс с 16 ноября текущего года будет применяться с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения до особого распоряжения.
В приказ входит требование по обеспечению надлежащего качества подготовки учащихся.
Ранее сообщалось о продлении удаленки в МГТУ имени Баумана.Общество
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