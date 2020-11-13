МГУ имени Ломоносова переходит на удаленку

Фото: ru.wikipedia.org / Dmitry A. Mottl

МГУ им. Ломоносова переходит на формат дистанционного обучения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректора.

В документе сказано, что учебный процесс с 16 ноября текущего года будет применяться с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения до особого распоряжения.

В приказ входит требование по обеспечению надлежащего качества подготовки учащихся.

Ранее сообщалось о продлении удаленки в МГТУ имени Баумана.