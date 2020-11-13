Ирина Волынец взяла на контроль дело об убийстве женщины 13-летним сыном в Альметьевске

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец и ее аппарат взяли на контроль дело об убийстве женщины в Альметьевске, в котором подозревается ее 13-летний сын.

В пресс-службе аппарата омбудсмена радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что не могут подробнее комментировать ситуацию до окончания следственных действий.

Напомним, 11 ноября в Альметьевске обнаружили тело убитой 36-летней женщины с множеством колото-резаных ран в области шеи. В преступлении подозревают 13-летнего сына покойной. По предварительным данным, убийство произошло за несколько дней до этого на почве личных неприязненных отношений. Обстоятельства происшествия выясняются.