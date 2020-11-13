В Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации переболевших коронавирусом

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как в Татарстане проходит реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом.



«Есть несколько этапов: амбулаторные, в условиях стационара, санаторно-курортное лечение. Для каждой формы есть очень четкие показания. У тех, кто болел в легкой форме или бессимптомной, урона здоровья болезни не наносят», — сказал Жаворонков.

Также он добавил, что Минздрав не фиксирует задержек и очередей.

