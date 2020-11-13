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В Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации переболевших коронавирусом

09:28, 13.11.2020 1
В Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации переболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как в Татарстане проходит реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом.

«Есть несколько этапов: амбулаторные, в условиях стационара, санаторно-курортное лечение. Для каждой формы есть очень четкие показания. У тех, кто болел в легкой форме или бессимптомной, урона здоровья болезни не наносят», — сказал Жаворонков.

Также он добавил, что Минздрав не фиксирует задержек и очередей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:32
    То есть санаторно-курортное лечение опять получат только свои. Простому народу опять кукиш,так как всем ставят только пневмонию и орви.
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