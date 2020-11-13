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Руководителей в сфере образования предложили назначать с учетом педагогического стажа

06:21, 13.11.2020
Руководителей в сфере образования предложили назначать с учетом педагогического стажа
Фото: realnoevremya.ru

Назначать руководителей в в сфере образования госслужащих предложили с учетом педагогического стажа. С такой инициативой выступила партия «За Правду» в лице председателя Захара Прилепина, его заместителя Александра Казакова и советника Николая Старикова. Соответствующее письмо направлено в Госдуму.

В партии уверены, что для объективной аттестации учителей, чтобы разрабатывать требования и критерии эффективности, чиновники должны иметь опыт в педагогике. Для этого к госслужащим образовательных ведомствах предлагают ввести «стаж работы в педагогическом учреждении».

«Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учетом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности», — передает текст обращения RT.

Ранее экс-ректора ПГАФКСиТ назначили постпредом Татарстана в Башкирии.

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