Капитан «Динамо-Ак Барс» Старцева не намерена завершать карьеру в ближайшее время

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева заявила, что не намерена завершать игровую карьеру в ближайшее время. Капитан казанской команды только недавно вернулась к тренировкам после травмы.

«Я действительно скучала и по играм, и по тренировочному процессу. Мне очень хотелось вернуться, и мыслей о том, что я больше не хочу играть, что мне нужно еще больше отдыха, у меня не возникало. И вы не первый, кто задает мне вопрос «Может, хватит, Женя?» Но я хочу вернуться, хочу играть и побеждать», — сказала Старцева.

Фото: vk.com/vcdinamoakbars

Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» победило в полуфинальном раунде Кубка России и вышло в Финал четырех турнира.

Старцева пропустила стартовый отрезок казанской команды в нынешнем сезоне из-за полученного повреждения. К тренировкам в общей группе волейболистка вернулась на прошлой неделе.

В прошлом сезоне Старцева была признана лучшим игроком «Динамо-Ак Барс».