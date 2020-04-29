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Старцева признана лучшим игроком «Динамо-Казань» в сезоне-2019/20

12:55, 29.04.2020
Старцева признана лучшим игроком «Динамо-Казань» в сезоне-2019/20
Фото: vk.com/vcdinamokazan

Капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева признана лучшим игроком команды в сезоне-2019/20 по версии болельщиков.

В голосовании, проведенном Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), она собрала больше всех голосов среди волейболисток казанского клуба, сообщает пресс-служба «Динамо».

Таким образом, Старцева представит казанскую команду в финальном голосовании на лучшего игрока прошедшего сезона в Женской суперлиге по волейболу.

Напомним, по итогам досрочно завершившегося сезона «Динамо-Казань» стало чемпионом России и победителем Кубка страны. Сразу по окончании чемпионата Старцева продлила контракт с клубом еще на два года.

СпортВолейбол Татарстан
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