Власти Татарстана прокомментировали заключение ДУМ РФ о браках
В казанском Кремле заявили, что при вступлении в брак в России необходимо учитывать принадлежность будущих супругов к той или иной религии.
«Если к этому вопросу подойти формально, то у нас вопрос бракосочетания регулируется законодательством РФ и никаких другими документами. Если к вопросу подойти неформально, то мы, конечно же, должны понимать, что живем в многонациональном, многоконфессиональном государстве», — сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, вопрос вероисповедания «должен будет учитываться».
Напомним, что Духовное управление мусульман России опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. В ДУМ Татарстана не согласились с этой фетвой.
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