Власти Татарстана прокомментировали заключение ДУМ РФ о браках

В казанском Кремле заявили, что при вступлении в брак в России необходимо учитывать принадлежность будущих супругов к той или иной религии.

«Если к этому вопросу подойти формально, то у нас вопрос бракосочетания регулируется законодательством РФ и никаких другими документами. Если к вопросу подойти неформально, то мы, конечно же, должны понимать, что живем в многонациональном, многоконфессиональном государстве», — сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Фото: Максим Платонов

По ее словам, вопрос вероисповедания «должен будет учитываться».

Напомним, что Духовное управление мусульман России опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. В ДУМ Татарстана не согласились с этой фетвой.

