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Власти Татарстана прокомментировали заключение ДУМ РФ о браках

11:34, 12.11.2020 1
Власти Татарстана прокомментировали заключение ДУМ РФ о браках
Фото: realnoevremya.ru

В казанском Кремле заявили, что при вступлении в брак в России необходимо учитывать принадлежность будущих супругов к той или иной религии.

«Если к этому вопросу подойти формально, то у нас вопрос бракосочетания регулируется законодательством РФ и никаких другими документами. Если к вопросу подойти неформально, то мы, конечно же, должны понимать, что живем в многонациональном, многоконфессиональном государстве», — сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов

По ее словам, вопрос вероисповедания «должен будет учитываться».

Напомним, что Духовное управление мусульман России опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. В ДУМ Татарстана не согласились с этой фетвой.

Общество Татарстан
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  • Анонимно 12:06
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