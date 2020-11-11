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В Альметьевске начал работать «детский сад» для взрослых — видео

22:59, 11.11.2020
В Альметьевске начал работать «детский сад» для взрослых — видео
Фото: скриншот

В Альметьевске появилось пространство, куда могут прийти прийти пожилые и одинокие люди, инвалиды, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Детский сад» для взрослых — пилотный проект. В республике такие отделения появились в трех городах — в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

В «детском саду» есть комната для релакс-занятии, трудотерапии и психолога.

В Татарстане по данным на 1 октября около 2,2 тысячи пациентов прошли реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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