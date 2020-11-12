В «Яндекс.Картах» появились новые панорамы Казани и близлежащих городов

Фото: «Яндекс.Карты»

В «Яндекс.Картах» появилось более 50 тысяч новых панорам Казани и близлежащих городов — Зеленодольска, Волжска, Иннополиса, Свияжска. Изображения охватывают 1360 километров дорог, рассказали в сервисе.

На новых снимках есть здания и сооружения, которые появились недавно: ЖК «Октябрьский городок», новостройки Иннополиса, ЖК «Царево Village» и т.д.

Также специалисты подробно сфотографировали пешеходную часть улицы Баумана, детали храма Всех религий в Старом Аракчино и других важных объектов.

