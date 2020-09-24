Минтруд хочет изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд РФ хочет установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Начиная со следующего года предложено определить расчет прожиточного минимума как часть среднедушевого дохода, отказавшись таким образом от его расчета как статистической стоимости корзины. Ведомство предлагает установить прожиточный минимум на уровне показателя в 109%, для детей в 97%, а для пенсионеров — 86%. До 2026 года Минтруд предлагает установить МРОТ как 42% средней зарплаты по России.

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Расходы на данную меру лишь в следующем году — 128,5 млрд рублей, к 2025 году — 241,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Представленные Минтрудом поправки в федеральные законы одобрили на заседании правительства 23 сентября.

Ранее правительство России предложило официально закрепить в стране минимальную почасовую зарплату.