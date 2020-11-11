В России могут официально закрепить профессии писателя и композитора

В России могут на нормативном уровне закрепить профессии писателя и композитора. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Понятно, что непросто сделать профессиональный стандарт, я понимаю, что это с точки зрения формального подхода к традиционной профессии сложная история», — цитирует ТАСС Кириенко.

По его словам, это «вызов» для государства и необходимо исправить «позорище», которое осталось с советских времен.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Кириенко обратил внимание, что следует формально закрепить профессии гейм-дизайнера и художника виртуальной реальности.

Напомним, что в Татарстане расширили перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики на 2021—2027 годы.

