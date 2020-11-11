Матыцин представил талисманы летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Талисманами Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге станут девушка-блогер, олень и соболенок. Они носят имена Хитти, Ягги и Кедри. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Талисманы предстоящей Универсиады были представлены руководителем Министерства в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — сказал Матыцин.

Всемирная летняя Универсиада-2023 запланирована к проведению с 8 по 19 августа в Екатеринбурге.

Напомним, ранее стало известно о переносе форума «Россия — спортивная держава» в Казань. До этого планировалось, что он пройдет в Екатеринбурге в начале октября 2020 года.