В Челнах назначили первое заседание по делу экс-сотрудников Следкома

Фото: chelny-izvest.ru (второй слева Шакиров, третий — Халиев, крайняя справа — Никитина)

Завтра в Набережночелнинском суде намечено предварительное заседание по уголовному делу офицеров Следкома — экс-руководителя городского отдела Камиля Халиева, его бывшего зама Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой. Об этом сообщает пресс-служба суда.



По данным источников «Реального времени», на заседании могут быть заявлены ходатайства о возврате дела прокурору и направлении дела для рассмотрения в другой суд. Впрочем, их рассмотрению может помешать недавняя трагедия — от болезни скончался адвокат одного из подсудимых. Новому защитнику потребуется время для ознакомления с материалами дела.

Напомним, уволенных из СК полковника и майора, а также их коллегу-лейтенанта обвиняют в халатности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и привлечении к таковой заведомо невиновного. По версии обвинения, тяжкие преступления совершены в группе и по предварительному сговору. Вину все трое не признают.

10 фактов о деле Халиева и Ко — в материале «Реального времени».