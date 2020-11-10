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Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе приложения

20:57, 10.11.2020
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе приложения
Фото: realnoevremya.ru

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения.

О проблемах в работе сервиса сообщили пользователи из России, США, Франции, Венгрии. Чаще всего трудности возникают при загрузке приложения, при попытке войти в аккаунт. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании веб-версии Instagram.

Фото: pixabay.com

Пик жалоб пришелся на 20:09. Тогда, судя по данным сервиса DownDetector, было зафиксировано более 300 обращений.

На прошлой неделе 2 дня подряд фиксировались сбои в работе социальной сети «ВКонтакте».

ТехнологииIT
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