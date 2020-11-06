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Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои

19:13, 06.11.2020
Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои
Фото: pixabay.com

Пользователи соцсети «Вконтакте» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и вэб-версии. В частности, возникли проблемы с отправкой сообщений.

Скриншот downdetector.ru

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются и в Казани. Перебои в работе соцсети есть в Москве, Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и других крупных городах.

скриншот downdetector.ru

Пик сбоев пришелся на 18.45 по московскому времени. 50% проблем с работой соцсети связаны с сайтом, 46% с отправкой сообщений.

Вчера у «Вконтакте» также возникли неполадки в работе.

Технологии Татарстан
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