Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои
Пользователи соцсети «Вконтакте» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и вэб-версии. В частности, возникли проблемы с отправкой сообщений.
Согласно данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются и в Казани. Перебои в работе соцсети есть в Москве, Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и других крупных городах.
Пик сбоев пришелся на 18.45 по московскому времени. 50% проблем с работой соцсети связаны с сайтом, 46% с отправкой сообщений.
Вчера у «Вконтакте» также возникли неполадки в работе.
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