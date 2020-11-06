Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои

Пользователи соцсети «Вконтакте» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и вэб-версии. В частности, возникли проблемы с отправкой сообщений.

Скриншот downdetector.ru

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются и в Казани. Перебои в работе соцсети есть в Москве, Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и других крупных городах.

скриншот downdetector.ru

Пик сбоев пришелся на 18.45 по московскому времени. 50% проблем с работой соцсети связаны с сайтом, 46% с отправкой сообщений.

Вчера у «Вконтакте» также возникли неполадки в работе.



