Поздравления сотрудников ОВД и первый снег: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 10 ноября
Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин выложил фото с очередного заседания штаба по профилактике распространения коронавируса.
Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил всех работников органов внутренних дел с их профессиональным праздником и вручил медали ветеранам МВД Фариду Абдуллину и Нуриману Шангарееву.
Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин не только поздравил сотрудников ОВД с их праздником, но и провел личный прием граждан. Так, люди интересовались возобновлением автобусного маршрута пгт Уруссу — город Октябрьский и установкой детской площадки.
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин выложил в сторис первый снег.
Руководитель Бугульминского района Линар Закиров выложил видео с церемонии награждения сотрудников органов внутренних дел РФ.
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Поздравляю с нашим общим праздником всех действующих сотрудников и ветеранов системы МВД — с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Искренне благодарю за работу и желаю карьерного роста, больших звезд на погонах, чтобы в ваших семьях царил покой, уют и любовь! Бәйрәм белән! #ДеньСотрудникаОВД
Церемония награждения сотрудников ОВД благодарственными письмами и грамотами прошла в Лениногорском районе Татарстана.
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В отделе МВД России по Лениногорскому району состоялась церемония вручения благодарственных писем и грамот сотрудникам отдела. Лично поблагодарил полицейских за добросовестный и плодотворный труд на благо жителей города и района. #лениногорск #лениногорскийрайон #день_органов_внутренних_дел #полиция_Лениногорска #роднойТатарстан #роднойЛениногорск
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин оставил поздравление сотрудникам силовых структур на своей странице в Instagram на татарском языке.
Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился печальной новостью. В эти дни умерли двое ветеранов — Григорий Ермолаевич Беленков и Хусаен Гайсинович Абунаев.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поблагодарил неравнодушных местных жителей села Матаки, пришедших убрать территорию, где долгие годы рос американский клен.
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Чистота и порядок вокруг нас зависит от нас самих. Кому, как не жителям заботиться о чистоте и красоте родного села? Вот пример для подражания! Совместными усилиями жителей села Матаки была убрана территория, где долгие годы разрастался американский клен. В течение нескольких недель неравнодушные жители села выходили на уборку данной местности. Выражаю благодарность Главе Матакского сельского поселения Мердееву Виталию Петровичу и всем, кто внес посильный вклад в общее дело, во благо родного села. #Дрожжановскийрайон #Дрожжаное #Чупрале
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