Поздравления сотрудников ОВД и первый снег: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 10 ноября

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин выложил фото с очередного заседания штаба по профилактике распространения коронавируса.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил всех работников органов внутренних дел с их профессиональным праздником и вручил медали ветеранам МВД Фариду Абдуллину и Нуриману Шангарееву.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин не только поздравил сотрудников ОВД с их праздником, но и провел личный прием граждан. Так, люди интересовались возобновлением автобусного маршрута пгт Уруссу — город Октябрьский и установкой детской площадки.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин выложил в сторис первый снег.

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров выложил видео с церемонии награждения сотрудников органов внутренних дел РФ.

Церемония награждения сотрудников ОВД благодарственными письмами и грамотами прошла в Лениногорском районе Татарстана.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин оставил поздравление сотрудникам силовых структур на своей странице в Instagram на татарском языке.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился печальной новостью. В эти дни умерли двое ветеранов — Григорий Ермолаевич Беленков и Хусаен Гайсинович Абунаев.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поблагодарил неравнодушных местных жителей села Матаки, пришедших убрать территорию, где долгие годы рос американский клен.