В Татарстане ведутся работы по улучшению санитарного состояния лесов

В Татарстане ведутся работы по улучшению санитарного состояния лесов. Об этом рассказали в Минсельхозе республики.

Сейчас работы по улучшению санитарного состояния лесов проведены на площади 4,1 тыс. га, в том числе неликвидную древесину убрали на площади 3 тыс. га. Хорошие темпы работ показывают сотрудники Черемшанского, Мамадышского и Ислейтарского лесхозов республики.

Фото: Фото: Инна Серова (архив)

Мероприятия проводятся для сохранения биологической устойчивости насаждений, снижения ущерба от вредителей и болезней.



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