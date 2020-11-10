В Татарстане ведутся работы по улучшению санитарного состояния лесов
В Татарстане ведутся работы по улучшению санитарного состояния лесов. Об этом рассказали в Минсельхозе республики.
Сейчас работы по улучшению санитарного состояния лесов проведены на площади 4,1 тыс. га, в том числе неликвидную древесину убрали на площади 3 тыс. га. Хорошие темпы работ показывают сотрудники Черемшанского, Мамадышского и Ислейтарского лесхозов республики.
Мероприятия проводятся для сохранения биологической устойчивости насаждений, снижения ущерба от вредителей и болезней.
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