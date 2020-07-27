Дачников Зеленого Бора под Казанью напугала вырубка зараженных сосен

Фото: Инна Серова

Дачники Зеленого Бора испугались вырубки толстых сосновых бревен на выезде из леса, растущего вдоль дороги на Боровое Матюшино. В глубине леса они обнаружили следы недавних и прошлогодних рубок, невывезенные трухлявые стволы и кучи порыжевших веток.



— В 2012 году в Зеленом Бору начали вырубать лес под строительство коттеджей, выгородили большой участок леса, а когда дачники забили тревогу, начали писать в разные инстанции, проверки затянулись на несколько лет, — припомнил дачник Владимир Мизинов. — В итоге стройку прикрыли, забор снесли, на захватчиков леса завели уголовное дело. А просеки от той вырубки и дорога к ней остались. И наверняка остались желающие построить домик в лесу. Вдруг новое строительство затеют или уже затеяли?



Руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев опроверг предположения людей и прокомментировал, что вырубка имеет санитарный характер.



— Убираются перестойные и пораженные раком-серянкой, ложным трутовиком деревья. Эпидемии заболевания в лесу, разумеется, нет, но оставлять такие деревья нельзя. Ведь многие люди как рассуждают: уничтожили, дескать, вековые корабельные сосны — преступление! А на самом деле, если сосна перестоит, она погибнет, и древесина пропадет — она хозяйственной ценности иметь уже не будет. То есть рубить старые деревья и подсаживать новые надо вовремя! И рак таким деревьям опасен: рак-серянка — это грибковое заболевание, грибок выделяет множество спор, они разлетаются, но приживаются только на перестойных и слабых деревьях. Если не убирать их и зараженные деревья, можно в итоге погубить весь лес.

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