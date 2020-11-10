ЦБ рекомендовал ввести лимит снятия наличных в кассах магазинов

Центробанк обратился к банкам и операторам платежных систем, посоветовав ввести ограничение по услуге cash-out, позволяющей снимать деньги с карты на кассе магазина.

Регулятор считает, что снимать больше 5 тысяч рублей в день или 30 тысяч рублей в месяц опасно. В ЦБ полагают, что это позволит снизить количество преступлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Банк России посоветовал предоставлять услугу только физическим лицам, а по корпоративным картам, картам юрлиц или ИП не производить снятие наличных вообще.

Ранее в России была введена новая опция использования банковских карт: снять деньги с них стало возможно на кассе магазина, участвующего в соответствующей программе.