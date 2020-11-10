Следком возбудил уголовное дело после пожара в Казани с пятью погибшими

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Следственный комитет займется расследованием обстоятельств пожара в Казани, унесшего жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неисправностей электропроводки. Помещение изнутри было обшито пластиковыми панелями, и поэтому его быстро заполнил едкий дым, сообщает пресс-служба СКР.

Пятеро погибших не смогли вовремя выбежать из здания, поскольку на окнах были решетки, а выход уже объяло пламя.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью на территории, ранее принадлежавшей КВЗ, произошел пожар. Из шести, находившихся в здании охранников, выжил только один. Утверждается, что огонь вспыхнул из-за холодильника.

