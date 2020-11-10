Ак Барс Банк приглашает на вебинар по биржевым фондам «Что такое ETF и как на них заработать?»

11 ноября Ак Барс Банк совместно с Ак Барс Финанс проводит вебинар на тему: «Что такое ETF и как на них заработать?». Начало встречи в 19.00.

Биржевые фонды (ETF) — наилучший вариант для начинающего инвестора, который хочет вложить деньги мгновенно, потратив минимум времени на составление портфеля. С помощью фондов ETF можно купить долю от всего рынка, т.е. через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий фонд.

О том, как разобраться в ETF и начать инвестировать, расскажет спикер вебинара Наталья Смирнова — инвестор, лучший финансовый советник по европейскому региону, член Экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ РФ.

Эксперт расскажет про преимущества фондов ETF, подскажет, как оптимизировать налогообложение, поставить правильную финансовую цель и составить прибыльный инвестиционный портфель.

Участие в мероприятии бесплатное (18+). Регистрация на вебинар открыта по ссылке.

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