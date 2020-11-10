«Роскосмос» зарегистрирует как товарный знак фразу Юрия Гагарина «Поехали!»

В «Роскосмосе» решили зарегистрировать фразу Юрия Гагарина «Поехали!» как товарный знак. Фразу «Русский космос» тоже собираются сделать товарным знаком компании. Для этого чиновники обратились в Роспатент. Об этом сообщает Mash.



Патент распространяется на такие сферы, как транспорт и перевозки, одежда и обувь, спортивные снаряды, компьютерные игры, парфюмерия, электроника. Патент распространяется и на различную алкогольную продукцию, кроме пива.

Еще на сайте «Роскосмоса» появились песни Рогозина, его жены и других. Они находятся в новом разделе «Песни о космосе».

В августе сообщалось, что «Роскосмос» зарегистрировал 80 сближений астероидов с Землей.