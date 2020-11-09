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В Казани простились с телережиссером Ильсуром Садыковым — видео

22:44, 09.11.2020
В Казани простились с телережиссером Ильсуром Садыковым — видео
Фото: скриншот

В Казани сегодня состоялись похороны телережиссера Ильсура Садыкова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Он умер 8 ноября в возрасте 56 лет после тяжелой болезни.

— Он был всегда очень спокойным в кризисных ситуациях, когда все вокруг горело, когда прямой эфир. Он очень четко и профессионально исполнял свою работу, за это его очень любили коллеги, потому что он всегда помогал ведущим, — вспоминает председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов.

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