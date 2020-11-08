В Казани умер телережиссер Ильсур Садыков
Накануне телережиссер Ильсур Садыков, работавший на ГТРК «Татарстан» и телеканале ТНВ, умер после болезни. Он ушел из жизни в возрасте 56 лет.
В этом году семья Садыкова уже понесла серьезные потери, сообщается на сайте ГТРК «Татарстан». Умерла младшая сестра телережиссера, а затем скончались его родители.
Садыков активно работал в 90-е годы. С 1993 года он начал работать над созданием творческого объединения «ТОН» («Телеобозрение недели») вместе с тележурналистом Зуфаром Закировым.
С 2000-х годов Ильсур Садыков был автором и режиссером циклов передач разной жанровой тематики, в том числе программы «Точка опоры» студии «Хоррият».ТехнологииМедиа Татарстан
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