В Казани умер телережиссер Ильсур Садыков

Накануне телережиссер Ильсур Садыков, работавший на ГТРК «Татарстан» и телеканале ТНВ, умер после болезни. Он ушел из жизни в возрасте 56 лет.

В этом году семья Садыкова уже понесла серьезные потери, сообщается на сайте ГТРК «Татарстан». Умерла младшая сестра телережиссера, а затем скончались его родители.

Садыков активно работал в 90-е годы. С 1993 года он начал работать над созданием творческого объединения «ТОН» («Телеобозрение недели») вместе с тележурналистом Зуфаром Закировым.

С 2000-х годов Ильсур Садыков был автором и режиссером циклов передач разной жанровой тематики, в том числе программы «Точка опоры» студии «Хоррият».