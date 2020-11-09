Зампред парламента Ульяновской области сообщил об отправке российских военных в Нагорный Карабах

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Замглавы Заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов объявил об отправке российских военных в Нагорный Карабах. Он опубликовал «сториз» с видео, на котором можно увидеть колонну грузовиков.

Гибатдинов подписал видео: «31-я бригада отправляется в Нагорный Карабах. Кому нужна эта война?! Удачи нашим ребятам!»

Напомним, что до последнего времени Россия старалась не вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана. Москва призывала Ереван и Баку сесть за стол переговоров. Но о военном сотрудничестве речи не шло.

Сегодня армянские СМИ сообщили о сбитом российском вертолете. Якобы его сбили со стороны Азербайджана.