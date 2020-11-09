Татарстанские партнеры присоединились к Зеленому дню от Cбера

11—12 ноября пройдет Зеленый день от Сбера, в рамках которого все татарстанцы смогут воспользоваться скидками и преимуществами, подготовленными для этого дня компаниями экосистемы и партнерами из разных областей.

В этом году, наряду с федеральными представителями, партнерами Зеленого дня стали региональные компании: «Дом книги», «Книга+» и застройщики «КамаСтройИнвест», «#Суварстроит», Группа компаний «ЖИК г. Казани», девелоперская компания «Унистрой», АО «ДК «АНТЕЙ», строительная компания «Арт-Строй», «КОМОССТРОЙ». Они приготовили специальные скидки для своих клиентов.

Напомним, что в Зеленый день свои предложения сделают более 170 федеральных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

Также свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «СберЗдоровье», «СберМобайл», «СберЕАптека», «СберКорус», «СберАвто», «Сетелем», «СберУслуги», «СберЛизинг», «Работа.ру», 2ГИС, «СберЛогистика», «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Уже третий год Сбербанк проводит Зеленый день. В свой День рождения мы решили не получать подарки, а дарить их нашим клиентам. С первого же Зеленого дня мы увидели большой интерес к акции как у наших партнеров, так и у многих жителей нашей республики. Уверен, что в этом году еще больше татарстанцев примут участие в нашем празднике, получат скидки и отличное настроение».

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»