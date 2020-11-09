Казанцы назвали размер достойной пенсии

Жители Казани считают достойной пенсию в размере 38,8 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob (есть в распоряжении «Реального времени»). Отмечается, что в столице Татарстана за год больше всего выросли представления о размере достойной пенсии — в 2019 году они составляли 36 тыс.

В среднем россияне считают достойной пенсию в размере 40 тыс. рублей. Самые высокие запросы граждан оказались в Москве (44,5 тыс.), Санкт-Петербурге (43,5 тыс.) и Хабаровске 43,4 тыс.).

Наименьший размер достойно пенсии аналитики нашил в еще одном городе Татарстана, Набережные Челны — его жители сочли достойными выплаты в 35,1 тыс. рублей.

Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают вопрос об увеличении денежных выплат работающим пенсионерам.

