Минтруд решает вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам

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В Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают вопрос об увеличении денежных выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — проинформировали в министерстве.



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Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруда предложение доплачивать сумму в размере МРОТ людям пенсионного возраста, чье присутствие на работе является критически важным для организации при введении новых ограничений с период пандемии.

